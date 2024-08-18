Салоники, Греция, 18 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Российский футболист греческого клуба ПАОК Фёдор Чалов в матче первого тура чемпионата страны против «Пансерроикаса» напоминал рыбу, вытащенную из воды, заявил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу.

Belkin Alexey/ Global Look Press

Чалов вышел в основном составе команды и был заменён на 71-й минуте. ПАОК одержал победу со счётом 3:2. Чалову нужно больше времени на адаптацию, полагает Луческу.

«На данном этапе он как рыба, вытащенная из воды, а не находящаяся в ней. При других обстоятельствах ему пришлось бы ждать ещё как минимум месяц, чтобы сыграть в моей команде. Чалов — чистый нападающий. Возможно, ему не придётся учиться работать на команду», — цитирует Луческу греческое издание Gazzetta. gr.

Как передавало ИА Регнум, Чалов, бывший нападающий московского ЦСКА, стал игроком ПАОК в начале августа. По данным профильного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро. Чалов подписал контракт до 2027 года. В минувшем сезоне, 2023/24 годов, нападающий провёл во всех турнирах 29 матчей, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Фёдор Чалов родился в 1998 году. За ЦСКА игрок выступал с 2016 года. В составе московской команды он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За ЦСКА нападающий провёл 263 матча, в которых забил 89 голов. Кроме того, Чалов провёл семь игр за национальную сборную России, забив в них три гола.