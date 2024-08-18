Минск, 18 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе беспорядков в августе 2020 года он «в горячке» вышел к протестующим с автоматом. Об этом он рассказал в ходе интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба президента РБ/РИА Новости

Белорусский лидер отметил, что его спровоцировали сообщения о том, что он якобы сбежал из республики и улетел в Россию. Как сказал Лукашенко, эти слова его по-настоящему задели.

Затем он покинул свою резиденцию и на вертолёте добрался до Дворца Независимости, где проходила акция протеста. На выходе он взял автомат, так как был уверен, что протестующие готовы штурмовать здание.

«Пошёл прямо на них. Они бежали, пятки сверкали. Первый раз видел в жизни, как сверкают пятки», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что не стал бы использовать оружие против участников демонстрации, поскольку необходимости в подобных мерах просто не было.

Как передавало ИА Регнум, массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после 9 августа 2020 года, когда президент Александр Лукашенко победил на выборах в шестой раз. Силовики разгоняли протестующих с применением спецтехники. В феврале 2021 года глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации и спаде протестов. Против ряда оппозиционных лидеров были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, антиконституционном заговоре, покушении на теракт.