Москва, 18 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на их атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, полученные от украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление», — поделился один из собеседников.

Украинский бойцы также пожаловались на большое количество российских БПЛА на этом направлении, из-за чего подразделениям ВСУ стало сложнее проводить военные операции. Помимо этого, в публикации Welt сказано о дефиците живой силы в рядах ВСУ.

Автор публикации уточнил, что наиболее активное продвижение ВС России фиксируется в районе Покровска и в Торецке Донецкой Народной Республики. На этих участках ситуация стала крайне опасной для Украины, резюмировал немецкий журналист.

По данными Минобороны РФ, всего в июле группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от противника 19 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. При этом за прошедшую неделю, добавили в Минобороны, на донецком направлении освобождены населённые пункты Тимофеевка и Весёлое.

Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

В свою очередь президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения. По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.