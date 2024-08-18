Военные ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте в Донбассе
Welt: ВС России усилили давление на ВСУ в Донбассе
Москва, 18 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на их атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, полученные от украинских военных.
«Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление», — поделился один из собеседников.
Украинский бойцы также пожаловались на большое количество российских БПЛА на этом направлении, из-за чего подразделениям ВСУ стало сложнее проводить военные операции. Помимо этого, в публикации Welt сказано о дефиците живой силы в рядах ВСУ.
Автор публикации уточнил, что наиболее активное продвижение ВС России фиксируется в районе Покровска и в Торецке Донецкой Народной Республики. На этих участках ситуация стала крайне опасной для Украины, резюмировал немецкий журналист.
По данными Минобороны РФ, всего в июле группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от противника 19 населённых пунктов Донецкой Народной Республики. При этом за прошедшую неделю, добавили в Минобороны, на донецком направлении освобождены населённые пункты Тимофеевка и Весёлое.
Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).
В свою очередь президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения. По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.