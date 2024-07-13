Краснодар, 13 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Крупный пожар начался в производственном здании в Краснодаре. Огонь распространился на площади в 5 тыс. кв м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости / Павел Лисицын

«Горит производственное здание, предварительно, на 5 тыс. кв м», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что на месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. К тушению привлекли пожарный поезд. Спасатели и техника продолжают прибывать к зданию.

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