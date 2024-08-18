Лейпциг, Германия, 18 августа, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Кабины колеса обозрения загорелись с людьми в парке аттракционов немецкого города Лейпцига. Нескольким посетителям потребовалась медицинская помощь. Об инциденте 17 августа сообщила газета Bild.

Кадр из видео

Пожар начался субботним вечером во время музыкального фестиваля. Сначала по неизвестным причинам воспламенилась одна из кабинок аттракциона, затем огонь перекинулся на другую.

В результате происшествия пострадали более 30 человек, среди них четверо полицейских.

Пожар ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в самом большом в Швеции парке развлечений вспыхнул крупный пожар. Возгорание началось на одном из водных аттракционов, а затем распространилось на всё здание. За помощью обратились 12 человек.

В июне 2023 года в окрестностях германского Руста горел крупный парк развлечений «Европа-парк», к его тушению привлекали значительные силы. Из парка эвакуировали около 25 тыс. посетителей.