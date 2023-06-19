Берлин, 19 июня, 2023, 21:14 — ИА Регнум. В крупном парке развлечений «Европа-парк» в окрестностях германского Руста начался пожар, к его тушению привлечены значительные силы, а посетители парка организованно его покидают, сообщили 19 июня в управлении полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Сообщаем о локальном возгорании в районе Руста. Сейчас с огнём борется большой контингент пожарных, ситуация под контролем», — отметили представители правоохранительных органов.

Двое сотрудников спасательных служб получили лёгкие повреждения. Причины пожара устанавливаются. Из парка эвакуировано около 25 тысяч посетителей, эвакуация проходит организованно.

«Европа-парк» — один из крупнейших парков развлечений в ЕС.

Как сообщалось ранее, 18 июня около побережья Филиппин произошло возгорание на пароме, на борту которого находились 120 человек, в том числе 55 членов экипажа. Для ликвидации возгорания к парому направили два спасательных судна. Пожар был потушен через пять часов, всех пассажиров и членов экипажа удалось спасти.