Киев, 8 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Закарпатье задержали владельцы гостиницы, который подозревается в помощи уклонистам в пересечении государственной границы со Словакией. Об этом пишет украинское издание «Старана. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации издания уточняется, что мужчина, предположительно, через социальные сети искал уклонистов, селил их в своём гостиничном комплексе в Закарпатье, а потом самостоятельно вывозил их за рубеж. Стоимость данной услуг он оценивал в $8 тыс. (более 715 тыс. рублей).

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предусматривает штрафы за неявку в военкомат. Закон обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет. Помимо этого, военнообязанные украинцы, находящиеся за границей, должны в течение 60 дней предоставить свои учётные данные. Военкоматы получили право конфисковывать у граждан автомобили для нужд ВСУ.

Фактически закон об усилении мобилизации лишил уклонистов права на апелляционное обжалование судебных решений при спорах с военкоматами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов. Дипломат отметил, что закон фактически лишит украинских мужчин призывного возраста всех прав.

1 июня пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила, что как минимум 45 уклоняющихся от мобилизации мужчин погибли с начала спецоперации, пытаясь убежать с территории Украины через горы и реки. По данным украинских пограничников, на сегодняшний день насчитывается 45 человек, погибших «при попытках преодолеть естественные препятствия». При этом подчёркивается, что речь идёт только о подтверждённых фактах и реальное число погибших больше.