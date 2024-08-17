Дублин, 17 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта не могут начаться, пока украинские военные присутствуют на территории Курской области, сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

МИД Белоруссии/РИА Новости

«Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведёт переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский военный», — написал журналист.

По его мнению, политические силы на Западе, надеющиеся на начало переговоров после атаки ВСУ на Курскую область, не знают русских.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.