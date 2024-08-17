Москва, 17 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В подмосковных Серпухове и Чехове военные следователи в ходе рейда выявили десять бывших мигрантов, которые не встали на воинский учёт, сообщил старший следователь-криминалист Артём Ковалев.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В ходе проведения мероприятий выявлено десять лиц указанной категории», — сказал Ковалев «РИА Новости».

По его словам, сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками ГИБДД в течение нескольких дней проводили соответствующие рейды. Они проверяли документы граждан в общественных местах. В итоге следователи нашли нарушителей в указанных городах.

Бывшим мигрантам разъяснили положения российского законодательства и направили в военные комиссариаты для постановки на учёт, добавил Ковалев.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Закон вводит норму, согласно которой неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт лицом, получившим российский паспорт, станет основанием для прекращения гражданства.

Кроме того, закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им гражданства. Для этого в документе предусмотрена обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ.

Как сообщало ИА Регнум, впервые новые граждане РФ лишились гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт в конце 2023 года. После этого глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.