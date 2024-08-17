Москва, 17 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. По итогам 2023 года число россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось до исторического минимума в 3,25 миллиона человек, следует из данных Росстата.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По информации на 2023 год, в России было официально трудоустроено 73,6 миллиона человек. 3,25 миллиона из них работали более 40 часов в неделю, в то время как десять лет назад 4,5 млн россиян регулярно перерабатывали.

Согласно данным, чаще всего работали сверхурочно сотрудники сфер торговли и ремонта транспортных средств (756 тыс. человек), транспортировки и хранения (464 тыс.) и строительства (409 тыс.).

Тех, кто работает от 31 до 40 часов в неделю, в прошлом году было 65,4 миллиона.

23 мая 2023 года Росстат заявил, что средняя продолжительность работы жителей России на пенсии составляет 7,5 года. Согласно их данным, этот показатель оказался самым высоким за всё время. Так, в 2011 году жители России продолжали трудиться в течение шести лет после получения статуса пенсионера, а в 2020 году — 7,02 года. При этом дольше других работают получатели пенсии по инвалидности — в 2022 году они продолжали трудиться 11,82 года.