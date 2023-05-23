Москва, 23 мая, 2023, 10:01 — ИА Регнум. После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем ещё 7,47 года, следует из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры за работой

Отмечается, что текущий показатель самый высокий. Так, в 2011 году жители России продолжали трудиться в течение шести лет после получения статуса пенсионера, а в 2020 году — 7,02 года.

При этом дольше других работают получатели пенсии по инвалидности — в 2022 году они продолжали трудиться 11,82 года. Получатели досрочной трудовой или военной пенсии продолжают работать в течение почти 7,5 года.

Вышедшие на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста граждане работают в среднем всего 2,3 года. Вместе с тем в 2020 году пенсионеры после выхода на пенсию работали еще в среднем 5,82 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.