Москва, 16 августа, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина успешно провели операцию пациентке с редким раком почки, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Минздрав РФ

За жизнь 53-летней пациентки боролась команда из нескольких врачей. В оперативном вмешательстве участвовали онкоуролог, сосудистый хирург и кардиохирург. Сообщается, что специалисты провели сложную многоэтапную операцию по удалению почки и опухолевого тромба.

«Его (тромба — Прим. ред.) размеры были настолько большими, что он «дорос» до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда. Такое осложнение очень редкое — оно встречается лишь в 1% случаев», — объяснила Ракова.

По словам заммэра столицы, вся операция длилась пять часов. После этого женщина ещё сутки находилась в реанимации. На данный момент пациентка переведена в стационар, за её состоянием продолжают наблюдать врачи.

Проведение подобных операций даже на поздних стадиях может значительно продлить жизнь пациентов. Как отметила Ракова, зачастую причиной смерти становится не онкологическое заболевание, а тромбоз нижней полой вены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске спасли жизнь 47-летней женщины, у которой при обследовании обнаружили доброкачественную опухоль матки, занимающую всю брюшную полость, и серьёзные проблемы с сердцем.

Чтобы удалить опасный флотирующий тромб, который в любой момент мог вызвать несовместимую с жизнью закупорку легочной артерии, медики кратковременно полностью остановили её кровообращение.