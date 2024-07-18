Москва, 18 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Хабаровске спасли жизнь 47-летней женщины, у которой при обследовании обнаружили доброкачественную опухоль матки, занимающую всю брюшную полость, и серьёзные проблемы с сердцем. Чтобы удалить опасный флотирующий тромб, который в любой момент мог вызвать несовместимую с жизнью закупорку легочной артерии, медики кратковременно полностью остановили её кровообращение.

Минздрав России Хабаровские хирурги спасли женщину с тромбом в сердце и огромной миомой

«Флотирующий тромб — это разновидность тромба, при котором кровяной сгусток свободно расположен внутри сосуда и фиксируется к его стенке только одним концом», — отметили в Минздраве России.

Тромб врачи удалили на втором этапе комбинированной операции в условиях искусственного кровообращения. По словам медиков, послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Заболевания сердечно-сосудистой системы — самые распространённые и сложно диагностируемые как в России, так и во всём мире. Поэтому труд кардиологов, которые спасают миллионы жизней, сложно переоценить.

В борьбе за жизни и здоровье пациентов медикам в России помогает национальный проект «Здравоохранение», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Это не только уникальные операции, но и поставка нового современного оборудования для проведения обследования, лечения и реабилитации после перенесённых заболеваний. Помимо этого, в регионах открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящие под диспансерным наблюдением, бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в течение двух лет после заболевания.

Например, жителям Хабаровского края больше не нужно ездить в специализированные федеральные центры для проведения операции по стентированию сонной артерии. При этом вмешательстве в просвет артерии, сузившейся в результате атеросклеротического поражения, устанавливается проволочный цилиндр, позволяющий удерживать артерию в правильном положении для обеспечения равномерного тока крови.

Благодаря ангиографу, поступившему в регион по нацпроекту «Здравоохранение», первое такое хирургическое вмешательство провели врачи городской больницы №7 Комсомольска-на-Амуре.

Одним из пациентов стал 61-летний мужчина, который несколько месяцев назад перенёс инсульт. Он обратился к врачам с жалобой на шум в ушах, головокружение, причиной которых оказалось сужение сонной артерии. Операция прошла успешно и позволила предотвратить повторное наступление инсульта.

«Это очередной прорыв для больницы. К нам поступает примерно 50 человек в месяц с патологиями, при которых возможно рассмотреть вариант стентирования. Территория применения эффективных малоинвазивных методов медпомощи расширяется, качественная медпомощь становится более доступной для пациентов», — рассказал заведующий одного из отделений больницы Виталий Коржавин.

Улучшить качество жизни особо сложных и тяжёлых пациентов, проживающих даже в самых отдалённых населенных пунктах страны, помогает телемедицина. Только за 2023 год специалисты профильных национальных медицинских исследовательских центров дали своим региональным коллегам и их пациентам более 21,4 тыс. консультаций по кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

К примеру, возможностью получить консультацию высококвалифицированных специалистов Центра Бакулева, не выезжая из своего региона, воспользовались пациенты кардиологического диспансера в Чувашии. Консультации кандидатов медицинских наук были доступны для людей, страдающих от различных пороков сердца и сложных сердечно-сосудистых заболеваний, нуждающихся в оперативном вмешательстве. Врачи смогли выявить необходимую хирургическую помощь или скорректировать консервативное лечение, что повышает шансы на выздоровление.

А в первой окружной больнице Костромской области научились эффективнее бороться с таким распространённым сосудистым заболеванием, как варикоз. Больная вена теперь не вырезается, как прежде, а «запаивается» лазерным аппаратом. Прооперированные пациенты отмечают быстрый процесс реабилитации.

«Обратился с проблемой, и сразу назначили операцию, сделали ее бесплатно. Спасибо врачам, всё прошло успешно, сейчас я уже спокойно хожу, сразу же встал на ноги после операции, ничего не болит, даже приседать могу. Нет шрамов практически, очень аккуратно всё», — отметил пациент Виталий Дунаев.

Операция делается бесплатно, в рамках полиса Обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Классически варикозно изменённая вена удаляется целиком специальным инструментом. Лазерным методом удаление не требуется, вена, говоря по-простому, «запаивается», регулируется, и больше человека не беспокоит излишнее давление в венозной системе. При таком методе практически нет разрезов, абсолютно отсутствует кровопотеря и с точки зрения пациента принципиально уменьшается постоперационный болевой синдром, соответственно, снижаются сроки необходимого стационарного лечения», — говорит заведующий хирургическим отделением первой окружной больницы Антон Субботин.

По его оценке, ежегодно в стационаре оперировали порядка 50 человек с варикозной болезнью, а с освоением лазерного метода количество таких пациентов может увеличится.

Как сообщало ИА Регнум, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В российские больницы поставляется новое современное оборудование для проведения обследований, лечения и реабилитации после перенесённых заболеваний, открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Помимо этого, он предусматривает профилактику таких болезней за счёт снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации россиян к занятиям физической активностью и правильному питанию.