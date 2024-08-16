Москва, 16 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В российской столице открыли 14 новых центров «Московского долголетия», сообщил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В столице открылись 14 новых центров «Московского долголетия». Теперь в городе работает 134 современных пространства», — написал Собянин.

Участники проекта «Московское долголетие» поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимыми делами, организуя клубы по интересам. Всего в проекте задействовано более 1,3 тыс. столичных организаций, включая музеи, кинотеатры и другие современные площадки.

Москвичи старшего возраста занимаются йогой и танцами, оздоровительными практиками, а также катаются на байдарках. А с этого лета специалисты центров проводят консультации по оформлению электронных госуслуг.

Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тыс. горожан. Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 направлениям — образовательным, спортивным или творческим. В декабре 2023 года открылись первые занятия по зимним видам спорта — конькам и лыжам.