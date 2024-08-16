Дублин, 16 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Германия вновь вооружается под лживым предлогом агрессии со стороны России, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Global Look Press

«Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, чтобы избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть своё нацистское прошлое», — написал он.

Журналист добавил, что западные политики быстро забыли, откуда появлялись «самые великие угрозы человечеству».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал европейцев перевооружаться из-за «военных угроз». Он отметил, что Россия нарастила производство оружия, а также якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Прибалтики. По мнению Писториуса, Европа якобы может столкнуться с новыми военными вызовами. Министр призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил призыв Писториуса о перевооружении. Он назвал это заявление сумасшествием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.