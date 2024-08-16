Москва, 16 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 220 военных в боях на курском направлении. Об этом 16 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Serhii Hudak/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин», — сказал Конашенков.

Также ВС России уничтожили семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии противника.

Помимо этого, 16 августа российские военные отразили в Курской области атаку штурмовой группы ВСУ с пятью боевыми бронемашинами через госграницу в направлении Гордеевки.

Отмечается, что активными действиями подразделений группировки войск «Север» ВС России, ударами БПЛА, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Русского Поречного.

По данным Минобороны РФ, всего за время проведения боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.