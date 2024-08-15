Москва, 15 августа, 2024, 21:45 — ИА Регнум. За поимку украинских боевиков, глумившихся в нацисткой форме над пожилым жителем Курской области, объявлена награда в 5 млн рублей, заявил 15 августа лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

кадр из видео Василий Данилюк

«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей», — написал он.

К сожалению, после Великой Отечественной войны удалось выбить не всю «нечисть», отметил Слуцкий. Сейчас российская армия занимается ликвидацией подобных людей, подчеркнул депутат. Также он призвал сомневающихся, как в России, так и на Западе, «открыть глаза».

Как передавало ИА Регнум, указанный инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры начали распространяться в Сети только 15 августа. На видеозаписи украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером.

По данным СМИ, одетым в нацистскую каску боевиком ВСУ, который унижает 74-летнего российского пенсионера в, предположительно, Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.