Берн, 16 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Федеральный административный суд Швейцарии отклонил апелляционный иск российского предпринимателя Германа Хана о разблокировке принадлежащих ему средств, сообщила 16 августа газета Handelszeitung со ссылкой на решение суда.

LetterOne Group Герман Хан

Весной 2022 года Хан намеревался перевести средства в виде пожертвований своей жене, дочери и её мужу в один из банков Швейцарии, сказано в материале. Своему зятю Хан хотел перевести около $23 млн.

Банк принял решение не проводить транзакцию, заблокировал счёт и уведомил о ситуации власти страны, отметили авторы.

«Банк, название которого было скрыто в опубликованном вчера решении, не стал сотрудничать, заблокировал счёт и сообщил об этом в Государственный секретариат по экономическим вопросам», — сказано в материале.

В марте 2022 года в отношении Хана были введены санкции ЕС и Великобритании, а в августе 2023 года — также санкции США.

Как передавало ИА Регнум, в санкционный список США, опубликованный в августе 2023 года, были включены несколько российских предпринимателей, в том числе Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. Ограничения также коснулись Российского союза промышленников и предпринимателей. Санкции предполагают блокировку активов и запрет на заключение сделок.

В сентябре 2022 года информагентство Bloomberg сообщило, что Хан, переехавший в Лондон десятью годами ранее, вернулся в Москву из-за санкций Запада. Состояние предпринимателя на тот момент оценивалось в 7,7 млрд долларов.