Вашингтон, 11 августа, 2023, 17:14 — ИА Регнум. США 10 августа внесли предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список по России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В расширенный перечень помимо них также внесли коллег Фридмана и Авена Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Вместе с тем, ограничения со стороны Минфина США коснулись Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Введённые санкции предполагают блокировку их активов и запрет на заключение ими сделок с резидентами.

Как сообщало ИА Регнум, Великобритания расширила антироссийские санкции. Так, под них попали российская компания по разработке электроники «СМТ-АйЛогик», компания Stout, которая, по утверждению британского правительства, импортирует электронные компоненты, а также поставщик высокотехнологичных электронных компонентов «ТестКомплект». Вместе с тем ограничения затронули экс-главу московского офиса швейцарского финансового холдинга UBS Ансельма Шмукки и ещё 18 физических и юридических лиц.

Фридман — российский предприниматель, советский инженер-металлург, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в прошлом — член совета директоров Альфа-банка. Один из богатейших предпринимателей России (до марта 2022 года) и жителей Великобритании. Имеет гражданства России и Израиля. После начала специальной военной операции на Украине оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества совместных с Петром Авеном компаний с российской армией.

Авен — российский и латвийский миллиардер, экономист и предприниматель, гражданин Латвии и России. Также входил в совет консорциума «Альфа-Групп», с 1994 по 2011 год занимал должность президента Альфа-банка. По версии Forbes, в 2021 году был на 30-м месте списка 200 богатейших бизнесменов России. Автор научных работ и статей по экономике и торговле. Как и Фридман, оказался под персональными санкциями 27 стран с началом СВО.