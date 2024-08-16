Москва, 16 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В московском военкомате задержали пьяного уроженца Харькова с оружием. Мужчина заявил, что хочет отправиться на СВО, поэтому пришёл в военкомат со своим ружьём. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Инцидент произошёл 12 августа. Нетрезвый мужчина пришёл в пункт отбора на контрактную службу Армии России и доказательство серьёзности своих намерений отправиться на СВО достал из сумки ружьё. Охрана пункта отбора задержала мужчину и передала его полиции.

«Задержанным оказался 50-летний уроженец города Харькова. Мужчина прибыл в военкомат для призыва по контракту в состоянии алкогольного опьянения, при себе имел охотничье ружьё, планировал взять с собой в зону боевых действий. У задержанного было изъято ружьё МР-155 и 178 патронов различных марок», — рассказал собеседник агентства.

На мужчину составили административный протокол по статьям ч.1 Ст.20.21 КРФоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 20.8.4 КРФоАП «Нарушение гражданами правил хранения и ношения оружия оружия». Ему грозят штрафы от 500 до 1000 рублей за алкоголь и от 5 000 до 10 000 рублей — за оружие.