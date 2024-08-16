Алушта, Крым, 16 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Андрей Рубцов/ТАСС

«Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное», — указано в публикации.

По данным представителей ведомства, восстановить электроснабжение планируют в течение трёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.

30 июля первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин рассказал, что более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.

Ранее глава местной администрации Галина Огнева проинформировала, что город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов, авария на двух трансформаторных подстанциях произошла в связи с повышенной нагрузкой, без света остались около 49 тысяч жителей.