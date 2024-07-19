Крым, 19 июля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. В крымской Алуште вечером 19 июля в связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 49 тыс. жителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы, связанные с электричеством

Специалисты, в том числе из Симферополя, уже выехали на место аварии и приступили к ремонтно-восстановительным работам.

«Руководство «Крымэнерго» в течение часа официально проинформирует о ходе работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены», — написал в Telegram-канале губернатор Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Ялте возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 трансформаторных подстанций, подтвердил Сергей Аксёнов. Специалисты восстановили работу 24 станций. Для ликвидации аварии увеличили количество ремонтных бригад.

Вечером 18 июля произошла авария на подстанции, из-за который был обесточен центр Ялты. Причиной аварии стало повреждение высоковольтного кабеля. Без света остались Ялта, Массандра и село Виноградное.

В Крыму в связи с повышенным энергопотреблением для минимизации перегрузки оборудования из-за аномально высоких температур введено веерное отключение электричества.