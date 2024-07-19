Алушта, Крым, 19 июля, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В Крыму курортный город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередач (ЛЭП). Об этом 19 июля сообщила глава местной администрации Галина Огнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет», — написала она в Telegram-канале.

По словам Огневой, в городе ведутся ремонтные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Ялте возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 трансформаторных подстанций, подтвердил глава республики Крым Сергей Аксёнов. Специалисты восстановили работу 24 станций. Для ликвидации аварии увеличили количество ремонтных бригад.

Вечером 18 июля произошла авария на подстанции, из-за который был обесточен центр крымской Ялты. Причиной аварии стало повреждение высоковольтного кабеля. Без света остались Ялта, Массандра и село Виноградное.

В Крыму в связи с повышенным энергопотреблением для минимизации перегрузки оборудования из-за аномально высоких температур введено веерное отключение электричества.