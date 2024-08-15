Люберцы, Московская область, 15 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытый огонь в производственном здании на территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

МЧС России. Кадр из видео

Известно, что пожар локализован на площади 2700 кв. м. Авиацией МАЦ совершено 30 сбросов общим объёмом 150 тонн воды.

Сведений о пострадавших не поступало, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Повышения уровня химически опасных веществ в воздухе не зафиксировано.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на территории завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) произошло возгорание. В его ликвидации были задействованы 80 человек и 24 единицы техники.

Помимо этого, в тушении пожара использовали два вертолёта — КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. До инцидента завод не работал, а его производственные помещения сдавали частным фирмам.