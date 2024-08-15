Люберцы, Московская область, 15 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. На территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) горят склады, помещения производства декораций. Есть риск, что пожар перейдёт на кровлю здания, передаёт корреспондент ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

К ликвидации пожара привлечены два вертолёта (КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ), около 80 человек и 24 единицы техники. Площадь возгорания выросла до 3,5 тыс. кв. метров, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Известно, что в горящем помещении, расположенном по адресу: г. Люберцы, ул. 65 лет Победы, д. 1, находится склад деревянных изделий.

Сведений о пострадавших не поступало, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Повышения уровня химически опасных веществ в воздухе не зафиксировано.