Москва, 15 августа, 2024, 01:56 — ИА Регнум. На обращенной к Земле стороне Солнца 14 августа произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии, уточнив, что вспышка относится к высочайшему классу X.

Лаборатории солнечной астрономии Вспышка X1.1 от 14.08.2024 года

«Зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1. Вспышка зафиксирована в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора», — отметили учёные.

По заключению исследователей, точка взрыва находится на линии Солнце — Земля, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю будет неизбежным.

Также уточняется, что факт выброса массы пока не подтверждён.

«Геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной», — заверили в лаборатории, добавив, что риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся ещё не менее трёх суток.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Так, одна из них (вспышка M1.5) произошла в 00:59 мск и длилась 10 минут. В 02:23 мск произошла вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут. В южной полусфере на восточном лимбе учёные также зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.

На Земле началась мощная магнитная буря, грозящая перебоями в энергетических и спутниковых системах, сообщили 12 августа специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).