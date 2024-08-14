Киев, 15 августа, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) признало сложное положение на Купянском и Северском участках фронта. Соответствующее заявление сделали 14 августа в генштабе ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На купянском направлении… ситуация напряжённая… Напряжённая ситуация на северском направлении», — указали в сводке в Telegram-канале.

Всего за сутки зарегистрировали 153 боевых столкновений участников конфликта, добавили в командовании ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, по информации Минобороны России на 14 августа, за минувшие сутки общие потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине составили до 1925 бойцов. За этот же период средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 — вне зоны проведения спецоперации.

ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений, отметил 12 августа президент России Владимир Путин. Киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев, добавил глава государства.