Киев, 14 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 14 августа в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«О новом взрыве в Запорожье сообщают местные власти», — говорится в публикации.

При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области перед взрывом объявили воздушную тревогу. Её также объявили в Днепропетровской области.

Официальных данных Министерства обороны о нанесении удара по Запорожской области нет. Ведомство неоднократно подчёркивало, что атакует только военные украинские объекты или инфраструктуру, которую задействуют для военных нужд.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 14 августа сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожье. По его данным, ракета попала по скоплению техники и живой силы украинских боевиков.

Рогов 13 августа сообщил, что украинское руководство вывозит из Запорожья оборудование с заводов на запад страны. Туда также заставляют выезжать персонал предприятий, несмотря на отсутствие у работников жилья на новом месте и высокую стоимость аренды квартир.