Украина, 13 августа, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Украинские власти осуществляют вывоз оборудования с заводов оккупированного ими города Запорожье в западную часть республики. Об этом 13 августа заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожье, временно оккупированного украинскими боевиками», — сказал он.

Рогов добавил, что людей в принудительной форме призывают уволиться или перебраться в западную часть Украины, не имея при этом возможностей нормально обустроиться там и с высокими ценами на аренду жилья.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что власти киевского режима вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, в том числе в сфере медицины, вместе со специалистами. При этом в городе оставляют заводы для ремонта военной техники.

До конца лета Вооружённые силы России могут нанести мощный удар по украинским войскам в Запорожской области, предположил украинский политолог Андрей Золотарёв. Он добавил, что Запорожье и мосты через Днепр имеют стратегическое значение.