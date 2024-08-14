Два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полёт над Балтийским морем
Бомбардировщики ВКС РФ провели полёт над нейтральными водами Балтийского моря
Москва, 14 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Министерство обороны.
Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолётов Су-30см и Су-27 ВКС. Продолжительность полета составила около 5 часов.
На отдельных этапах российские самолёты сопровождали иностранные истребители, отмечается в сообщении.
Полёт был проведён в полном соответствии с международными нормами, подчеркнуло Минобороны.
«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полëты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все полеты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметило ведомство.
Как передавало ИА Регнум, 30 июля Минобороны сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Полёт был выполнен в полном соответствии с международными правилами.
В мае Минобороны показало кадры планового полёта двух стратегических ракетоносцев вблизи западного побережья Аляски. Ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов. На опубликованной записи видно, как специалисты осмотрели и подготовили самолёты к вылету. Затем ракетоносцы взлетели с аэродрома в ночное время.