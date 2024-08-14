Москва, 14 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Министерство обороны.

Минобороны РФ/AP/ТАСС

Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолётов Су-30см и Су-27 ВКС. Продолжительность полета составила около 5 часов.

На отдельных этапах российские самолёты сопровождали иностранные истребители, отмечается в сообщении.

Полёт был проведён в полном соответствии с международными нормами, подчеркнуло Минобороны.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полëты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все полеты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметило ведомство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908834" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Минобороны сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Полёт был выполнен в полном соответствии с международными правилами.

В мае Минобороны показало кадры планового полёта двух стратегических ракетоносцев вблизи западного побережья Аляски. Ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов. На опубликованной записи видно, как специалисты осмотрели и подготовили самолёты к вылету. Затем ракетоносцы взлетели с аэродрома в ночное время.