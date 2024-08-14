Москва, 14 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира Александр Ушаков скончался на 77-м году жизни, сообщил 14 августа Союз биатлонистов России (СБР).

РИА Новости / Юрий Сомов

Причина смерти не сообщается.

«СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Андреевича», — сказано в сообщении.

Ушаков родился в 1948 году в Удмуртской АССР. Лыжным спортом он начал заниматься в школе. В 1966 году Ушаков впервые принял участие в соревнованиях по биатлону, уже через год выполнил норматив мастера спорта, а в 1969 году на чемпионате мира среди юниоров в Польше завоевал две золотые медали. Ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. Позднее он также получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

В 1970 году на чемпионате мира в Швеции Ушаков в составе сборной СССР завоевал золото в эстафетной гонке. В течение 13 лет он был постоянным членом сборной Советского Союза.

Ушаков — трёхкратный чемпион мира в эстафете 4×7,5 км (1970, 1974, 1977 гг.), серебряный призёр чемпионата мира в эстафете (1975 г.), чемпион мира среди юниоров в гонке со стрельбой на 10 км и в эстафете 4×7,5 км (1969 г.). Он был членом олимпийской сборной СССР на Играх 1972, 1976 и 1980 годов и дважды выигрывал чемпионат СССР (в 1980 году).

После завершения спортивной карьеры Ушаков работал старшим преподавателем кафедры физического воспитания Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, а также тренировал женскую команду Санкт-Петербурга по биатлону.