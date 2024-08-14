Тверь, 14 августа, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Тверская область уже начала принимать жителей Курской области, пострадавшей в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы готовы принять жителей ровно столько, сколько потребует ситуация. Сегодня все субъекты Российской Федерации участвуют в поддержке жителей Курска. В том числе к нам уже приезжают семьи из Курской области, жители из лечебных и социальных учреждений. Сейчас мы готовимся принять порядка 40 ребятишек из курских интернатов, которые находятся в приграничье», — отметил глава Тверской области.

На сегодняшний день регион принял 45 человек из Курской области, которым требуется специализированный уход. Их направили в профильные социальные учреждения области. Также подготовлены пункты временного размещения: планировалось, что они примут 300 человек, однако сейчас их возможности увеличили до 600.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

По поручению Игоря Рудени министерства соцзащиты населения, образования и здравоохранения Тверской области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей.

13 августа регион направил в пострадавший регион 20 тонн гуманитарной помощи. В неё вошли вещи первой необходимости, в том числе продукты и вода, детская одежда и коляски, средства гигиены и другое.

Также из Тверской в Курскую область направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья. В регионе заработала горячая линия для прибывших в область курян.