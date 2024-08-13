Тверь, 13 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Тверская область направила в Курскую 20 тонн гуманитарной помощи, собранной в рамках социальной акции «Тверская область — Курску». Груз был сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени при участии регионального правительства, управления МЧС, местных жителей и предпринимателей.

Пресс-служба правительства Тверской области

В гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, в том числе продукты и вода, детская одежда и коляски, средства гигиены и другое.

«Вся страна объединилась ради помощи Курской области, и Верхневолжье не осталось в стороне», — отметила руководитель штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.

«Мы собирали помощь в течение пяти дней, включая выходные. И всё это время люди приходили целыми семьями, выражали слова поддержки и благодарности за то, что организован такой сбор», — добавила координатор штаба Ольга Симонова.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

По поручению Игоря Рудени министерства соцзащиты населения, образования и здравоохранения Тверской области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей. Также регион направил в Курскую область специалистов Центра медицины катастроф Верхневолжья. Также Руденя распорядился открыть горячую линию для прибывших в регион курян.