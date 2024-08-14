Аккредитацию для участия в Паралимпиаде получили 85 российских спортсменов
Москва, 14 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Паралимпийский комитет России (ПКР) поступили аккредитации для участия в Паралимпийских играх на 85 спортсменов из 92, остальные семь атлетов ещё проходят проверку, сообщил президент ПКР Павел Рожков.
«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждём окончательного решения», — сказал Рожков ТАСС.
Планируется, что участниками Паралимпиады станут 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по настольному теннису, двое триатлонистов и двое тхэквондистов.
Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и летние Олимпийские игры 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. На Олимпиаде комитет также запретил спортсменам из России любую национальную символику. К участию в соревнованиях не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине.
В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нелюдями» МПК после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.