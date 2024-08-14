Москва, 14 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Паралимпийский комитет России (ПКР) поступили аккредитации для участия в Паралимпийских играх на 85 спортсменов из 92, остальные семь атлетов ещё проходят проверку, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Christophe Ena/AP/TASS

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждём окончательного решения», — сказал Рожков ТАСС.

Планируется, что участниками Паралимпиады станут 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по настольному теннису, двое триатлонистов и двое тхэквондистов.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и летние Олимпийские игры 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. На Олимпиаде комитет также запретил спортсменам из России любую национальную символику. К участию в соревнованиях не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине.

В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нелюдями» МПК после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.