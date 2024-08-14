Южно-Сахалинск, 14 августа, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Спасатели на вертолёте Ми-8 выдвинулись на поиски трёх человек в Охотском море. Об этом 14 августа сообщили в МЧС России.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

«В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трёх человек, в том числе подростка 15 лет», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На борту направленного из Хабаровска вертолёта есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде.

Специалисты обследовали 120 км береговой линии Амурского лимана и более 700 кв. км акватории Сахалинского залива.

По данным полиции, 9 августа трое родственников выехали с мыса Перовского Сахалинского залива Николаевского района в сторону города Охи Сахалинской области на маломерном судне катамаранного типа «Байкат». Об их местонахождении до сих пор ничего не известно.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в районе мыса Свободный трёх рыбаков унесло в Охотское море. Предварительно, на надувной лодке заглох мотор. На их поиски отправили спасателей на плавсредствах и вертолёте.

В Магадане 27 января после 11 дней поисков нашли рыбака. 39-летний мужчина утонул. Его тело обнаружили в бухте Гертнера. Ранее волонтёры с помощью эхолота отыскали его автомобиль на дне возле берега, под скалой.