Южно-Сахалинск, 27 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Спасатели отправились на поиски трёх рыбаков, которых унесло в Охотское море от берегов Сахалина, сообщили 27 июня в пресс-службе МЧС.

Татьяна Яшукова/ТАСС

«В районе мыса Свободный мужчин унесло в Охотское море. Предварительно, на надувной лодке заглох мотор», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что специалисты уже начали обследовать акваторию на плавсредствах. Дополнительно на поиски рыбаков из Южно-Сахалинска направили вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня в Сочи спасатели обнаружили в Чёрном море тело девушки. Предположительно, именно она пропала во время шторма 16 июня. 20-летняя жительница Липецкой области пропала в акватории пляжа «Ривьера». Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что во время шторма девушка и парень находились в воде около берега. В какой-то момент девушку унесло волной, молодой человек сумел выбраться на берег.

В середине апреля в Сахалинской области спасли 20 рыбаков, дрейфующих более часа на отколовшейся от берега льдине. В ведомстве уточнили, что оторванная льдина начала уносить мужчин на озере Изменчивое в Корсаковском районе. Никто из них не пострадал.