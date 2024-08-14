Липецк, 14 августа, 2024, 03:07 — ИА Регнум. В Липецком муниципальном округе (МО) ночью 14 августа объявили об опасности атаки дронов. Об этом жителей предупредил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкого МО. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщил он в Telegram-канале.

Оказавшихся на улице граждан призвали укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Населению необходимо оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала об угрозе атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа жителей Липецка встревожили прозвучавшие хлопки. Глава Липецкой области объяснил взрывы обезвреживанием обломков дронов специалистами. Артамонов добавил, что безопасности людей ничего не угрожает, процесс находится полностью под контролем взрывотехников.

В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. В городе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В результате нападения пострадало не менее девяти мирных жителей. По информации губернатора, произошла детонация взрывоопасных объектов.