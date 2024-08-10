Липецк, 10 августа, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Специалисты-взрывотехники ведут работу по обезвреживанию обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецке. Так объяснил взрывы, которые слышны 10 августа в городе, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Вижу в социальных сетях беспокойство жителей по поводу хлопков, которые сегодня были слышны в Липецке. Прошу не волноваться. Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников», — написал глава региона.

Артамонов добавил, что безопасности жителей ничего не угрожает, так как процесс находится полностью под контролем специалистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Липецке, который в ночь с 8 на 9 августа подвергся массированной атаке БПЛА, получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В результате нападения пострадало не менее девяти мирных жителей. Также, по данным губернатора Липецкой области Артамонова, произошла детонация взрывоопасных объектов.