Таиланд, 13 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Полиция Таиланда задержала на острове Пханган в провинции Сураттхани 56-летнего гражданина России с канадским гражданством, сообщила 13 августа газета Khaosod.

TASS /ZUMAPRESS.com

Мужчину подозревают в бродяжничестве и незаконном нахождении в стране на протяжении более чем четырёх лет после истечения срока действия визы, сказано в сообщении.

Местные жители сообщили полиции, что мужчина занимается попрошайничеством и ночует на обочине. Его доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Правоохранители, в частности, установили, что в Таиланд задержанный въехал по российскому паспорту.

Задержание гражданина России позднее подтвердило посольство РФ в Таиланде.

«Задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок», — цитирует заявление посольства RT.

Как передавало ИА Регнум, в июле полиция Франции задержала в Париже гражданина России 1984 года рождения. Мужчину отправили под арест, обвинив в том, что он якобы пытался дестабилизировать обстановку во время проведения Олимпийских игр — 2024. Российские дипломаты потребовали предоставить консульский доступ к арестованному.

Также в июле сообщалось, что полиция Турции задержала на яхте-паруснике, ходившей под украинским флагом, 58-летнего россиянина, который разыскивается в РФ за взяточничество и в отношении которого было дано «красное» уведомление Интерпола. Полиция получила информацию, что подозреваемый попытается морским путём покинуть территорию Турции, после чего началась операция по его задержанию.