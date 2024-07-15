Анталья, Турция, 15 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Турецкая полиция задержала на яхте 58-летнего россиянина, который разыскивается в России за взяточничество и в отношении которого было красное уведомление Интерпола, сообщает 15 июля телеканал TRT со ссылкой на управление губернатора Антальи.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что полиция получила данные о том, что подозреваемый попытается морским путём покинуть территорию Турции, после чего состоялась операция по его задержанию.

Мужчина был задержан на яхте-паруснике под флагом Украины, с ним был его сын, имеющий гражданство Азербайджана, а также гражданин Украины. Полиция при обыске изъяла у разыскиваемого 7 тыс. евро, 5 тыс. долларов, 200 таиландских бат, турецкое удостоверение личности, российский паспорт, четыре мобильных телефона, ноутбук.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Россия экстрадировала из Бразилии российскую гражданку Веронику Лебедеву, которую на родине обвиняют в мошенничестве на 67 млн рублей. Её удалось задержать в Бразилии благодаря задействованию Интерпола. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту бразильского города Сан-Паулу.

В марте 2023 года из Перу в Россию экстрадировали бывшего менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова. Его обвинили в покушении на мошенничество и крупной краже из банковского хранилища.