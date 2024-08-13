Париж, 13 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Девушка‑волонтёр, работавшая на Олимпийских играх во Франции, была найдена мёртвой в ночь на 13 августа в квартире в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Виктор Иванов/ТАСС

Отмечается, что мать девушки сообщила о пропаже своей 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия ОИ на стадионе «Стад де Франс» 11 августа.

Во время осмотра тела специалисты обнаружили гематому на левой стороне головы и рану на шее.

По данным полиции, подозреваемый — другой волонтёр, который состоял в отношениях с девушкой. Полицейские нашли его пьяным, он был отправлен в больницу, после чего его должны взять под стражу.

Как передавало ИА Регнум, перед церемонией открытия Игр в Париже произошло несколько ограблений спортсменов из числа участников состязаний. В ходе тренировки сборной Аргентины неизвестные похитили личные вещи футболиста Тьяго Альмады, включая часы и другие драгоценности. А за два дня до открытия Олимпиады у сборной Австралии по велоспорту вскрыли фургон и украли из него экипировку.

Бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру), прибывшего на Игры, 26 июля ограбили в Париже. Преступники отвлекли его при выходе из такси и похитили портфель Зико с драгоценностями, часами Rolex, 2 тыс. долларов и 2 тыс. евро наличных. Общую сумму ущерба оценили в 500 тыс. евро.