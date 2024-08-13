Москва, 13 августа, 2024, 18:10 — ИА Регнум. На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» установили арт-инсталляцию столичного департамента информационных технологий, сообщается 13 августа на сайте мэра Москвы.

Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Так, на пространстве большого пруда был установлен девятиметровый ноутбук, представляющий уникальный ИТ-проект Москвы — метавселенную ВДНХ. Благодаря сервису пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по 3D-копии выставки.

«Арт-объект «Ноутбук Mos. Tech» в инновационном центре «Сколково» — образ проводника, соединяющего реальный и виртуальный миры: для погружения в метавселенную достаточно иметь компьютер со стабильным доступом к интернету», — сообщила начальник отдела выставочной деятельности департамента Анастасия Шарова.

Она добавила, что одной из главных задач столицы является создание и применение цифровых технологий для продвижения культурных, образовательных и других проектов.

Как передавало ИА Регнум, ранее на форуме-фестивале «Москва 2030» открылась выставка спецтехники московских коммунальщиков. По словам Бирюкова, её посетителям в Лужниках показывают образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту и безопасность столицы. Также гости могут осмотреть экспонаты изнутри.