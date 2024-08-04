Москва, 4 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Выставка спецтехники городских служб проходит на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Выставка коммунальной спецтехники проходит на форуме-фестивале «Москва 2030»

«На этом масштабном мероприятии расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность», — отметил Бирюков.

В общей сложности на выставке представлено около 100 единиц техники: современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная.

«Посетители смогут увидеть пожарный вертолет Ка-32А11BC, который задействуем в ликвидации крупных пожаров в городе и на природных территориях. К нему специальными тросами крепится водосливное устройство, оно позволяет сбросить на очаг возгорания до пяти тонн воды», — добавил заместитель мэра.

Кроме того, на выставке представлен уникальный пожарный автомобиль — насосно-рукавный комплекс «Водолей», который способен как подавать воду для тушения пожаров со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 километра, так и оперативно откачивать воду из мест подтопления в период паводка.

Для посетителей выставки проведут экскурсии и расскажут об особенностях и возможностях техники. Также гости смогут осмотреть экспонаты изнутри.