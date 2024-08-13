Красногорск, 13 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Основной подмосковный перевозчик «Мострансавто» благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» получил 350 новых автобусов, сообщил 13 августа губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Пресс-служба губернатора Московской области

«В автопарк нашего основного перевозчика («Мострансавто») поступило ещё 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью — в Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Химках, Балашихе и других округах», — цитирует его пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Он уточнил, что новый транспорт оснащён всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей.

«До конца лета планируем поставить ещё более 100 транспортных средств», — добавил Воробьёв.

Обновленные автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, а также реализована возможность безналичной оплаты проезда.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках новой программы развития городского транспорта российская столица к 2030 году получит 3800 новых электробусов, 800 из них выйдут на городские линии в этом году.

Сейчас электробусы курсируют в десяти столичных округах. Для их обслуживания работают девять площадок. Также в Москве ввели три электробусных парка. К 2030 году число таких машин на маршрутах наземного транспорта достигнет 5300 единиц, резюмировал мэр.