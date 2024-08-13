На подмосковные маршруты вышло 350 новых автобусов
Воробьёв: на маршруты «Мострансавто» вышло 350 новых автобусов
Красногорск, 13 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Основной подмосковный перевозчик «Мострансавто» благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» получил 350 новых автобусов, сообщил 13 августа губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В автопарк нашего основного перевозчика («Мострансавто») поступило ещё 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью — в Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Химках, Балашихе и других округах», — цитирует его пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Он уточнил, что новый транспорт оснащён всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей.
«До конца лета планируем поставить ещё более 100 транспортных средств», — добавил Воробьёв.
Обновленные автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, а также реализована возможность безналичной оплаты проезда.
Как передавало ИА Регнум, 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках новой программы развития городского транспорта российская столица к 2030 году получит 3800 новых электробусов, 800 из них выйдут на городские линии в этом году.
Сейчас электробусы курсируют в десяти столичных округах. Для их обслуживания работают девять площадок. Также в Москве ввели три электробусных парка. К 2030 году число таких машин на маршрутах наземного транспорта достигнет 5300 единиц, резюмировал мэр.