Тверь, 8 августа, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В Тверской области по решению губернатора Игоря Рудени открыта круглосуточная горячая линия для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. Чтобы узнать информацию о размещении в регионе, оказании медпомощи и другие сведения, можно позвонить по телефону 122 (добавочная кнопка № 3).

Telegram/Алексей Смирнов Курская область

«По поручению Игоря Рудени с каждым заявителем ведется адресная работа», — отмечают в правительстве региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Тверской области волонтерский штаб «Помощь Донбассу» при поддержке регионального правительства, управления МЧС с участием жителей и бизнеса формирует гуманитарный груз, который будет направлен в Курскую область, пострадавшую от атак ВСУ. Кроме того, регион направил в Курск специалистов Центра медицины катастроф Верхневолжья.