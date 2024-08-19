Москва, 19 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. С 1 сентября Передовая инженерная школа (ПИШ) радиолокации, радионавигации и программной инженерии Московского физико-технического института начнёт готовить разработчиков беспилотных авиационных систем. Выпускники программы смогут создавать не только БПЛА, но и системы и программное обеспечение для управления, алгоритмы для анализа и навигации с помощью компьютерного зрения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«ВКонтакте»/ПИШ РПИ Московского Физтеха (МФТИ)

Такие системы, например, могут использоваться для орошения полей, поиска пропавших людей, проведения исследований в неблагоприятных для человека условиях. Эксперты уверены, что выпускники ПИШ внесут значительный вклад в создание конкурентоспособной беспилотной отрасли в мировом масштабе и обеспечат стране технологический суверенитет, в том числе при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

И таких передовых инженерных школ в России становится всё больше. Развивать их помогает федпроект «Передовые инженерные школы», который соответствует целям и задачам национального проекта «Наука и университеты».

В рамках ПИШ молодые учёные и студенты разрабатывают проекты под задачи приоритетных отраслей промышленности. В 23 регионах России функционируют уже 50 таких школ. С ними сотрудничают почти 300 индустриальных партнёров — государственных корпораций и крупных компаний.

К примеру, химики, биологи и биоинформатики передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета (ТГУ) совместно с производственной компанией «САВА» и сельхозпредприятием «Северный сад» совершенствуют технологии высушивания жимолости и выделения антоцианов — природных антиоксидантов, позволяющих замедлять старение организма.

Молодые учёные нашли способ, при котором из 100 граммов жимолости получается 2,34 грамма антоцианов. По словам участника проекта, студента второго курса химфака ТГУ Матвея Леденёва, это хороший результат, в настоящее время идет корректировка условий переработки ягоды, подбор добавок.

«Сейчас на рынке БАДов работают по запатентованным технологиям, например, китайским. Но это достаточно дорого, и нет возможности проконтролировать полученный продукт. При том объёме ягоды, который планируют получать наши партнёры, такой метод неудобен. Наша технология позволяет выделять антоцианы из порошка сушеной ягоды», — говорит он.

На сегодняшний день учёные дорабатывают эту методику, им предстоит стабилизировать итоговый продукт от распада и сделать сырьё максимально дешёвым. По словам авторов проекта, используемое при этом оборудование не является специфическим для жимолости, и это позволяет использовать его для всех видов ягод.

А в Татарстане, в ПИШ «Высшая школа нефти» Альметьевского государственного технологического университета (АГТУ), открылся Центр исследований и разработок функциональных композиционных материалов. Он займется научными исследованиями и поиском практического применения новых материалов в современной индустрии.

Одно из направлений работы центра — разработка гибридных кордов из высокомодульных волокон для использования в производстве автомобильных шин. Такие шины прочные, легкие и износостойкие. Они имеют увеличенный срок службы, способны повысить безопасность на дорогах и снизить расход топлива. Другое направление — получение полимерных материалов с барьерными свойствами. Слоистые структуры позволяют ограничивать проникновение кислорода и имеют широкий спектр применения, начиная от использования в трубах для теплоносителей, заканчивая гибкой упаковкой.

«Создание новых композиционных функциональных материалов имеет большой потенциал для их применения в нефтегазовой и химической индустрии. Благодаря своей уникальной структуре и свойствам они значительно улучшают производственные процессы и повышают качество конечной продукции», — подчеркнул ректор АГТУ Александр Дьяконов.

На новой площадке учёные вместе со студентами ПИШ создадут прозрачные токопроводящие покрытия для использования в «умных» окнах, покрытиях, пленках и гибких оптико-электронных системах. Новые материалы не подвергнутся запотеванию и обледенению, а также будут обладать контролируемой степенью светопропускания, что позволит увеличить энергоэффективность зданий и сооружений, эргономичность объектов.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты», реализуемый по решению президента Владимира Путина, направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.

Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.

Благодаря федеральному проекту «Передовые инженерные школы» в России развивают систему подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить достижение технологического суверенитета страны.

К концу 2023 года число студентов ПИШ превысило 6 тыс. человек, из них 920 лучших получили гранты для прохождения практик и стажировок. Более 7,9 тыс. преподавателей и представителей управленческих команд ПИШ повысили свою квалификацию, пройдя стажировки на базе высокотехнологичных компаний. Свыше 7,4 тыс. инженеров прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в передовых инженерных школах.