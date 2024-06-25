На Украине предрекли удар ВС России по ВСУ в Запорожье
Политолог Золотарёв: ВС РФ могут атаковать ВСУ в Запорожье к концу лета
Запорожье, Запорожская область, 25 июня, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут нанести мощный удар по украинским войскам в Запорожской области до конца лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарёв в эфире YouTube-канала Politeka.
«Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области», — указал он.
По его словам, Запорожье и мосты через Днепр имеют стратегическое значение.
Золотарёв также предположил, что ВС России продолжат продвигаться и освобождать территории не только Донецкой Народной Республики, но и Запорожской области.
Как передавало ИА Регнум, ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works предупредил, что Украина может лишиться Одессы и потерять выход к Чёрному морю, если конфликт продолжится. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий, которые могли бы этому воспрепятствовать.