Запорожье, Запорожская область, 25 июня, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут нанести мощный удар по украинским войскам в Запорожской области до конца лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарёв в эфире YouTube-канала Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области», — указал он.

По его словам, Запорожье и мосты через Днепр имеют стратегическое значение.

Золотарёв также предположил, что ВС России продолжат продвигаться и освобождать территории не только Донецкой Народной Республики, но и Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works предупредил, что Украина может лишиться Одессы и потерять выход к Чёрному морю, если конфликт продолжится. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий, которые могли бы этому воспрепятствовать.