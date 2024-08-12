Париж, 13 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Евросоюзом ВСУ после информации о задержании замминистра энергетики Украины за взятку в размере 500 тыс. долларов.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

По мнению политика, Украина больше не должна получить ни цента.

«Вот на что идут наши деньги. Остановим это безумие. Туда не должно быть направлено больше ни единого цента», — написал 12 августа Филиппо в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали украинского замминистра энергетики по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долларов.

По данным украинского издания «Страна», речь идёт об Александре Хейло.

В СБУ утверждают, что задержанный пообещал руководству государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее уникальное оборудование из шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Информацию о разоблачении крупной коррупционной схемы подтвердили в минэнерго Украины. В министерстве добавили, что уже внесено представление кабмину об увольнении чиновника.

Сотрудники СБУ задержали мэра украинского города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (3 005 142 руб.). Указанные лица требовали деньги с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.