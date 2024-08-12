Эскишехир, Турция, 12 августа, 2024, 23:55 — ИА Регнум. На северо-западе Турции задержали 18-летнего парня, напавшего с ножом и топором на людей во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. Об инциденте 12 августа сообщил местный департамент полиции.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

«Подозреваемый Арда К. в шлеме, маске и в бронежилете нанёс ранения пяти людям без всякой причины. Подозреваемый был схвачен и обезврежен, орудие изъято», — уточнили правоохранители.

Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным турецкой газеты Cumhuriyet, злоумышленник транслировал свои действия в соцсетях. Отмечалось, что молодой человек находился под воздействием компьютерных игр.

Как сообщало ИА Регнум, в течение суток, 10 августа, в Берлине произошло минимум три нападения с ножом. Трое немцев получили ранения у станций метро Янновицбрюкке и Леопольдплац. Ещё один мужчина пострадал в Нойкёльне. Полиция ФРГ за первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировала 430 случаев нападений с ножом.

В Москве 6 августа задержали мужчину, угрожавшего топором молодым людям. Инцидент произошёл на детской площадке, расположенной на Ташкентской улице. В результате происшествия никто не пострадал.