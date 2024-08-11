Берлин, 11 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В течение суток в Берлине произошло минимум три нападения с ножом, сообщил 11 августа репортёр немецкого издания BILD Дирк Бёттгер.

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«Около 23:00 в воскресенье вечером мужчина получил ножевое ранение у входа в метро Янновицбрюкке», — говорится в материале.

Пострадавшего доставили в больницу. Преступник скрылся.

Вечером 10 августа другое нападение с ножом произошло в Нойкёльне. Мужчина получил ранение в шею. Кроме того, около 20 человек напали на двух немцев у станции метро Леопольдплац. У одного из преступников был нож.

За весь 2023 год немецкая полиция зарегистрировала 777 случаев нападений с ножом, а за первые шесть месяцев этого года — 430. По данным правоохранительных органов, среди преступников чаще встречаются мигранты, преимущественно выходцы из Афганистана, Алжира, Марокко, а также Польши, Сирии и Турции.

На фоне участившихся нападений МВД страны намерено ограничить возможности ношения ножей в общественных местах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля четыре человека пострадали в результате нападения с ножом рядом с резиденцией федерального канцлера ФРГ в Берлине. Инцидент произошёл вечером 28 июля в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана. Подозреваемого задержали.